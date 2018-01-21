Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Konak köyü Yamaç Mahallesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait şarjör, 2 büyük tüp, 4 küçük tüp ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirdi.