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Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri bulundu

Hakkari'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemeleri bulundu.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Konak köyü Yamaç Mahallesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait şarjör, 2 büyük tüp, 4 küçük tüp ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirdi.

 

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