Hakkari'de polis olmak isteyen kız öğrenciye üniforma giydirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Fatma Aile Lisesini ziyaret ederek, 'Kariyer ve Meslek Tanıtımı Günleri' kapsamında öğrencilere polislik mesleğini anlatıp, hediyeler verdi. Bir polis memuru da polis olmak isteyen bir kız öğrenciye de üniformasını giydirdi. Öğrenciler büyük mutululuk yaşarken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere satranç takımı ve çeşitli hediyeler dağıttı.