Hakkari'de polis olmak isteyen kız öğrenciye üniforma giydirildi
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere polislik mesleğini anlattı. Polis almak isteyen bir kız öğrenciye de üniforma giydirildi.
- İHA
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Fatma Aile Lisesini ziyaret ederek, 'Kariyer ve Meslek Tanıtımı Günleri' kapsamında öğrencilere polislik mesleğini anlatıp, hediyeler verdi. Bir polis memuru da polis olmak isteyen bir kız öğrenciye de üniformasını giydirdi. Öğrenciler büyük mutululuk yaşarken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere satranç takımı ve çeşitli hediyeler dağıttı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.