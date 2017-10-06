Hakkari'de polis ve jandarma 2 bin kişiye aşure dağıttı

Valiliğin koordinesinde, İstiklal Caddesi'ndeki Hacı Sait Camisi önünde cuma namazı çıkışında gerçekleştirilen aşure dağıtmına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kazanlardan kepçeyle kaplara doldurdukları aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Toprak, burada yaptığı açıklamada, vatandaşlara 2 bin kişilik aşure dağıtıldığını belirterek, "Aşure, geleneklerimizde, dinimizde, komşularımızın hatırlanması, birbirimizin hatrının sayılmasıdır. Dağıtımı gerçekleştiren emniyetimiz ve jandarmamıza teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin birlik ve beraberliğimize vesile olmasının mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.