Hakkari'de sayaç yenileme sırasında gerginlik yaşandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik sayaçlarının değiştirilmesini istemeyen bir grup ile ekipler arasında gerginlik yaşandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesine bağlı Ünlüce köyüne elektrik sayaçlarını değiştirmek için giden yüklenici firma ekiplerine sayaçlarını değiştirmek istemeyen bir grup karşı çıktı.

Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, köy sakinleriyle görüşerek onları ikna etmeye çalıştı.

Görüşmenin ardından ekiplerin yeniden çalışma başlatması üzerine gruptakiler taş atarak sayaçların değiştirilmesini engellemek istedi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, gruba müdahale etti.

Yaşanan gerginlik, Binbaşı Kurdoğlu'nun yaptığı görüşmelerin ardından son buldu.