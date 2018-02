Hakkâri’de şehit düşen Miraç Gürhan’ın annesi: Başkomutan kanınızı yerde bırakmıyor

Hakkâri'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Er Miraç Gürhan'ın (23) annesi, oğlunun mezarını ziyaret etti. Şehit oğlunun mezarına kapanan anne, "Sen rahat uyu yiğidim. Başkomutan kanınızı yerde koymuyor" diyerek gözyaşı döktü. Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 1 Şubat'ta teröristlerce askeri üs bölgesine yapılan hain saldırıda Piyade Er Miraç Gürhan şehit olmuştu.

'ONUN İÇİN ÖNCE VATANDI'

Şehidin annesi Serpil Canbay, kendisini telefonla arayarak başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sen bizim babamızsın, cumhurun babasısın. O pislikleri yok et. O teröristleri öyle bir temizle, öyle bir sil ki hiç izleri kalmasın " demişti. Yıllar önce eşinden ayrılan ve oğlunu tek başına güçlükle büyüten Canbay, Malatya'da şehitlikte bulunan oğlunun mezarını ziyaret etti. Acılı anne oğlunun mezarına kapanarak, "2 gün önce telefonla konuşmuştuk. 'Beni zorluklarla büyüttün anam. Seni sultanlar gibi yaşatamam ama bayrağımızın dalgalandığı hür bir ülkede yaşatmak için çalışacağım' dedi. Yiğidim Miraçım... Her fırsatta 'Oğlum zorlanıyor musun. Bırak gel' diyordum. 'Anne vatan sevgisi herşeyin üstünde' diyordu. Yavrum, yiğidim için önce vatan sonra ben ve bacısı gelirdi" diyerek gözyaşı döktü. SABAH'a konuşan anne Canbay hislerini şöyle dile getirdi: "Hainler sevinmesin oğlumun mezarına sarıldığım için. Şehitler ölmez onlar yaşıyor. Duyuyorlar. Kokusunu almak için sarıldım. Sen rahat uyu yiğit askerim. Cumhurbaşkanımız Başkomutanınız, senin ve silah arkadaşlarının kanını yerde koymuyor. Her gün onlarca hain öldürülüyor. Sen cennetinde, Peygamber efendimizin yanında bize şefaatçi ol." Şehit Miraç Gürhan'ın Hakkâri'de göreve başladıktan bir gün sonra yani 8 Ağustos 2016'da, komutanlık makamına "Ölümüm halinde tüm yasal haklarımı annem Serpil Canbay'a bırakıyorum" diye resmi başvuru yaptığı da ortaya çıktı.

