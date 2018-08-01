Hakkari'de şehit düşen Mustafa bebek ve annesinin adı yerli mühimmatta

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından Hakkari'de PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Mustafa bebek ve annesinin isimlerinin yazılı olduğu mühimmatın fotoğrafını paylaştı.

"VAHŞİ TERÖRİSTLER CEZASIZ KALMAYACAK"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "26 yaşında genç bir anneyi ve bebeğini acımadan katleden bu vahşi teröristler cezasız kalmayacak" dedi.