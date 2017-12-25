Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan iki asker ile nöbet hazırlığı yaptığı sırada üzerindeki el bombasının patlaması sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi.