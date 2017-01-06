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Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, silah ve mühimmat ele geçirdi.

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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 05 Ocak 2017 günü saat 00.59 sıralarında ilimiz merkez Halife Derviş Mahallesi Seyhan Caddesi'nde 1 şahsın elindeki poşeti ağaçların arasına bıraktıktan sonra kaçtığı yönünde ihbar gelmesi üzerine yapılan operasyonda 2 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 6 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 192 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet el bombası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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