Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de polisin kent merkezindeki bir adrese yaptığı terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçiririlirken, gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- DHA
Hakkari Valiliği, polis ekiplerinin kent merkezinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"05.09.2017 günü ilimiz merkez Keklikpınar Mahallesi'nde bir adreste yapılan operasyonda;1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 160 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 2 adet aselsan marka el telsizi ele geçirilmiştir. 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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