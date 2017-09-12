Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği, polis ekiplerinin kent merkezinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"05.09.2017 günü ilimiz merkez Keklikpınar Mahallesi'nde bir adreste yapılan operasyonda;1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 160 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 2 adet aselsan marka el telsizi ele geçirilmiştir. 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."