Hakkari’de silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari’de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
- İHA
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 06.10.2017 günü merkez Ördekli köyü, Kaymaklı köyü, Sütlüce Mahallesi ve Doğanlı Mahallesi’nde icra edilen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet el bombası, 1 adet bilgisayar, 1 adet flash bellek, 1 adet akü, 4 adet örgütsel döküman, 20 AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 60 adet 9 mm çapında fişek, 20 adet M16 uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet şarjör, 2 adet örgütsel kıyafet, 2 adet sırt çantası, 1 adet çadır, 1 adet akü, 20 adet pil, 1 adet şemsiye, çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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