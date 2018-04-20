Hakkari'de terör operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya katılmak için faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"16 Nisan'da saat 06.00 sıralarında ilimiz merkezde eş zamanlı yürütülen operasyon neticesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne iş birlikçi ve örgütün kırsal alan kadrosuna katılım sağlama amacıyla faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar 19 Nisan'da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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