Hakkari’de yapılan terör operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “12 Ağustos 2018 günü ilimiz merkez Çanaklı ve Oğul köyleri kırsal alanlarında icra edilen operasyon neticesinde; 8 adet el bombası, 2 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 1 adet el yapımı patlayıcı madde komuta düzeneği, 2 adet el yapımı patlayıcı madde (EYP) alıcısı, 10 adet ateşleme düzeneği, 5 adet devre kartı, 1 adet adaptör, 1 adet voltmetre, 2 adet USB bellek, 5 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, 3 adet ayakkabı, 1 adet bölücü terör örgütü kıyafeti, 4 adet parka ve 5 adet panço ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.