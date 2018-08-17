Hakkari'de terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 16 Ağustos'ta Yüksekova ilçesi eski Urşe köyü kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen mağara ve iki sığınak içerisinde yapılan aramada, biksi makineli tüfek, boş makineli tüfek mayonu, 480 biksi makineli tüfek mühimmatı, 2 roket sevk fişeği, makineli tüfek çatal ayağı parçası, 2 araç tipi akü, 20 metre kablo, 26 büyük pil, 26 elektrik bandı, 5 büyük tüp, 3 küçük tüp, gaz lambası, şemsiye, 3 çift ayakkabı ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bulunan yaşam malzemeleri, usulüne uygun, olay yerinde imha edildi.