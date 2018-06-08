Hakkari'de terör örgütü PKK'nın patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Hakkari'de polis ve jandarmanın, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda, el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kulanılan malzemeler ele geçirildi.
- DHA
Hakkari Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinin merkeze bağlı Kavaklı Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlidiği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlar sırasında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde patlayıcı düzenekleri'nin ele geçirildiği belirtilerek,"Merkez Kavaklı Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 2 el yapımı patlayıcı, 2 roket başlığı (tuzaklanmak üzere hazırlanmış), 2 tüp ve 1 jeneratör ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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