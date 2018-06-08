Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Hakkari'de polis ve jandarmanın, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda, el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kulanılan malzemeler ele geçirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkari Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinin merkeze bağlı Kavaklı Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlidiği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlar sırasında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde patlayıcı düzenekleri'nin ele geçirildiği belirtilerek,"Merkez Kavaklı Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 2 el yapımı patlayıcı, 2 roket başlığı (tuzaklanmak üzere hazırlanmış),  2  tüp ve 1  jeneratör ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Çekmeköy

Seçim Yolunda Çekmeköy

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA