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Hakkari'de terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkri'de polis ve jandarmanın Kavaklı köyü kırsalında yaptığı aramada, terör örgütü PKK'ya ait lav silahı, roketatar, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve mühimmat ele geçirildi.

  • DHA
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Hakkari Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalında arama tarama çalışması yaptı. Arazide yapılan aramalarda 1 lav silahı, 1 RPG-7 roketatar, 10 büyük tüp, bin 125 adet bixi mühimmatı, 2 adet pil bloğu, kablo ve el yapımı patlayıcı için hazırlanmış tüpler ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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