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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşamsal malzeme ele geçirdi.

  • DHA
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Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yufkalı köyü Kola mezrası Derindere mevkiine düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak arazide yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütüne ait 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 200 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 120 bixi mühimmatı, 40 zırh delici uçaksavar mühimmatı, 1 el bombası, 1 roketatar sevk fişeğine bağlı el yapımı patlayıcı, 2 tuzaklanmış tüp, 8 pil bloğu, 400 metre kablo, 1 akü, 4 uyku tulumu, 4 bölücü terör örgütüne ait kıyafet, 4 sivil kıyafet, 5 battaniye, 2 kazma, 2 çaydanlık, 2 tava, 2 şemsiye, 1 testere ile çok sayıda kozmetik, tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
 

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