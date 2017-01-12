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Hakkari'de terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hakkari ve çevresinde arazilerde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürdüğü operasyonlar sırasında mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

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TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, Hakkari 3. Piyade Tümeni 7. Hudut Alayı Komutanlığı kuruluşundaki Dağlıca Tabur Komutanlığı tarafından istihbarata dayalı icra edilen keşif ve devriye faaliyetleri sonucunda, Dağlıca Bazı Deresi bölgesinde kayaların altına saklanmış halde 6 RPG-7 mühimmatı ve 6 sevk fişeği ile 636 Biksi makineli tüfek mühimmatı bulunduğu kaydedildi.

Hava şartlarının çok ağır olduğu bölgede, operasyonların belli aralıklarla arama tarama faaliyeti şeklinde de icra edildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda teröristler tarafından araziye, daha sonra kullanılmak üzere saklanmış silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, bu faaliyetler esnasında teknolojinin sağladığı imkanlardan da faydalanıldığı belirtildi.

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