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Hakkari'de 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan PKK'lı bir terörist yakalandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan şüpheli yakalandı.

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Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda 2 Nisan'da merkez Oğul Köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde 12 kilogramlık 6 tüp ile 2 kilogramlık tüp ele geçirildi. Tüpler, olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edildi.

Ayrıca, aynı gün Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Yeşilova Köyü Eşetepe bölgesi sınır hattında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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