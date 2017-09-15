Hakkari'de terör örgütünün kış üslenmesine darbe
Hakkari merkez Oğul Köyü İnek Tepe bölgesinde güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesi için hazırladığı silah, mühimmat ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.
- İHA
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 15.09.2017 günü ilimiz merkez Oğul köyü İnek Tepe bölgesinde güvenlik güçlerimizce yürütülen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesi için hazırladığı 5 adet roketatar anti tank mühimmatı, 300 adet bixi mühimmatı, 700 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet 4.5 kw’lık jeneratör, 50 çift ayakkabı, 100 adet koli bandı, 30 çift çorap, 30 çift iç çamaşırı, 30 karton sigara, 3 teneke motor yağı, 40 adet ampul, 7 adet jelikan benzin, 25 adet büyük tüp ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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