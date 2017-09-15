Hakkari'de terör örgütünün kış üslenmesine darbe

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 15.09.2017 günü ilimiz merkez Oğul köyü İnek Tepe bölgesinde güvenlik güçlerimizce yürütülen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesi için hazırladığı 5 adet roketatar anti tank mühimmatı, 300 adet bixi mühimmatı, 700 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet 4.5 kw’lık jeneratör, 50 çift ayakkabı, 100 adet koli bandı, 30 çift çorap, 30 çift iç çamaşırı, 30 karton sigara, 3 teneke motor yağı, 40 adet ampul, 7 adet jelikan benzin, 25 adet büyük tüp ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.