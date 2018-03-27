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Hakkari'de terör saldırılarından evleri hasar gören vatandaşlar için yaptırılan konutların inşası sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör saldırılarında evleri ağır hasar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yaptırılan konutların inşası sürüyor.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör saldırılarında evleri ağır hasar gören vatandaşlar için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yaptırılan konutların inşası sürüyor.

Terör saldırıları nedeniyle ağır hasar gören evlerin metrekaresi göz önünde bulundurularak Esenyurt Mahallesi'nde yapılan 3 bin 63 konutun tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Birçok binanın kaba inşaatını tamamlayarak mantolama ve ince işlemlere başlayan yüklenici firma ekipleri, diğer binalarda da inşaat çalışması yürüttü.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede konutların inşası dahil her alanda çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

İlçede 3 bin 63 konutun yükseldiğini ve bu konutların yıl sonu itibarıyla sıcak yuvaya dönüşeceğini anlatan Kaşıkçı, "Sahadaki iş makineleri ve ekipler harıl harıl çalışıyor. İnsanlarımız yeni yaşam alanlarına kavuşacak. Bu alanda 6 firmamız şu anda baharın gelmesi ile startı verdi. TOKİ idaresine, ilgili bakanlıklarımıza ve çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

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