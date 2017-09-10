Hakkari'de terör saldırısı: 3 askerimiz hafif yaralandı

Valilikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Derecik Tabur Merkezine Balkayalardan, Umurlu Bölük Merkezi ve Gedik Tepe Karakoluna ise Kuzey Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yoğun havan atışı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi: