Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkari'de terör saldırısı: 3 askerimiz hafif yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgelerine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen havanlı saldırıda 3 asker hafif yaralandı.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Derecik Tabur Merkezine Balkayalardan, Umurlu Bölük Merkezi ve Gedik Tepe Karakoluna ise Kuzey Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yoğun havan atışı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Yapılan saldırı sonucu şarapnel parçasından 3 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Havan atışının geldiği bölge ve bölücü terör örgütü mensuplarının kaçış güzergahları yoğun ateş altına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rüzgarın ölçüsünü böyle ölçtü

Rüzgarın ölçüsünü böyle ölçtü

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA