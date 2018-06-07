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Hakkari'de terör saldırısı: 4 asker yaralı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının, askeri konvoyun geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 21.30 sıralarında Çukurca ilçesinden merkez istikametine seyir halindeki askeri konvoyun Ağaçdibi köyü yol ayrımından geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. 

Patlama sonucu 4 askeri personelin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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