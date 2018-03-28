Hakkari'de terörden doğan zararlar ödenmeye başlandı

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova ilçe merkezinde ve bazı köylerinde 13 Mart 2016 tarihinden itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte yürütülen terörle mücadele faaliyetlerinde dolayı Hakkari Valiliği Zarar Tespit Komisyonu Başkanlığına toplamda 13 bin 75 adet başvuru dosyası teslim edilmişti.

Oluşturulan başvuru dosyalarına istinaden mesken ve eşya hasarı için 8 bin 481 adet dosyada 105 milyon 598 bin 856 TL, iş yeri dosyaları için de 738 adet dosyada 21 milyon 600 bin 114 TL olmak üzere toplamda 10 bin 12 adet dosyada 127 milyon 198 bin 971 TL tazminat ödenmesine karar verildiği öğrenildi.

Şu ana kadar İçişleri Bakanlığının ayırmış olduğu 86 milyon 640 bin 844 TL ödenek, 5 bin 528 adet dosyaya istinaden vatandaşa yapıldığı kaydedildi.