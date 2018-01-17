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Hakkari’de tuzaklanmış bir araç imha edildi

Hakkari'de bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen tuzaklanmış bir araç imha edilirken, Kazan Vadisi’nde yürütülen operasyonlarda ise silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çukurca ilçesi Kazan Vadisi’nde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 30 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 adet el bombası, 5 adet 12 kilogramlık tüp içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 20 kilogramlık bidon içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 kilogram plastik patlayıcı, 1 adet boş tüp, 50 metre beyaz renkli ve 100 metre kırmızı renkli kablo, 180 kilogram amonyum nitrat, 5 adet bantlanmış vaziyette pil bloğu, 1 adet mont, 2 adet sırt çantası, 1 adet branda, 4 adet mavi renkli varil ve 1 adet eldiven ele geçirilmiştir” denildi.
 
Cevizli köyündeki bir adreste ve köyün kırsal alanında yapılan aramalarda ise termal kameralardan gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez malzeme ile kaplı, kamuflajlı, 3 adet şemsiye ve ağaçlar arasına gizlenmiş vaziyette bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen (plakasız) tuzaklanmış bir araç ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, “Araç olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; olayla ilgili olarak ‘terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak’ suçundan 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" bilgisine yer verildi.

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