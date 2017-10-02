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Hakkari'de uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de polis ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirilirken bir kişi de tutuklandı.

  • İHA
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 Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 25.09.2017 ile 02.10.2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada 15,13 gram eroin maddesi, 2,32 gram metamfetamin maddesi, 4,11 gram afyon sakızı maddesi, 4 gram esrar maddesi ve 1 adet hap ele geçirilmiştir. 1 şahıs tutuklanmış olup  konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

 

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