Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargo paketinde taşınan halıların taban bölümüne dikilen bölmede gizlenmiş 14 kilo 795 gram eroin bulundu
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.
Açıklamada, "4-11 Eylül tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada 65,67 gram esrar, 7,13 gram metamfetamin, 37,1 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir. 2 kişi tutuklanmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'' ifadesine yer verildi.
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