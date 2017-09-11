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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargo paketinde taşınan halıların taban bölümüne dikilen bölmede gizlenmiş 14 kilo 795 gram eroin bulundu

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "4-11 Eylül tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada 65,67 gram esrar, 7,13 gram metamfetamin, 37,1 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir. 2 kişi tutuklanmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'' ifadesine yer verildi.

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