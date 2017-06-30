Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkari'de Zap Deresi'nde 11 gündür aranan Miraç'ın cesedi bulundu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 11 gün önce Zap Deresi'ne uçan cipten fırlayıp akıntıya kapılarak kaybolan 5 yaşındaki Miraç Önal'ın cesedine ulaşıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yüksekova'dan Hakkari'ye giden ve içinde 9 kişinin bulunduğu Aydın Önal yönetimindeki cip, 18 Haziran'da ilçeye 17 kilometre uazaklıktaki çöplük mevkiinde kontrolden çıkıp 20 metrelik şarampolden Zap Deresi'ne uçtu. Kazada, araçtaki 41 yaşındaki Banu Önal öldü, şoför Aydın Önal, Nesibe Önal, Sevim Önal, Samet Önal ve Fazile Kurt yaralandı. 50 yaşındaki Elif Önal ile 4 yaşındaki Cemre ve 5 yaşındaki Miraç ise akıntıya kapılarak kayboldu. 19 Haziran'da yapılan aramalarda Elif Önal ve Cemre Önal'ın cesetlerine ulaşıldı. 5 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları ise sürüyordu.

İŞ MAKİNALARI DEVREYE GİRDİ

Akıntıya kapılarak kaybolan ve 11 gündür arama çalışmalarının sürdüğü derede dün Sabahsaatlerinde Özel İdareye ait iş makinelerı suyun akıntı yönünü değiştirip setler oluşturdu. afad, yakınları ve vatandaşların arama çalışmaları sırasında da bugün minik Miraç'ın cesedine ulaşıldı. Yakınları ve yetkililer tarafından minik Miraç'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Genç kadın kırdığı bilekliğin fiyatını duyunca bayıldı

Genç kadın kırdığı bilekliğin fiyatını duyunca bayıldı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA