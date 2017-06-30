Hakkari'de Zap Deresi'nde 11 gündür aranan Miraç'ın cesedi bulundu

Yüksekova'dan Hakkari'ye giden ve içinde 9 kişinin bulunduğu Aydın Önal yönetimindeki cip, 18 Haziran'da ilçeye 17 kilometre uazaklıktaki çöplük mevkiinde kontrolden çıkıp 20 metrelik şarampolden Zap Deresi'ne uçtu. Kazada, araçtaki 41 yaşındaki Banu Önal öldü, şoför Aydın Önal, Nesibe Önal, Sevim Önal, Samet Önal ve Fazile Kurt yaralandı. 50 yaşındaki Elif Önal ile 4 yaşındaki Cemre ve 5 yaşındaki Miraç ise akıntıya kapılarak kayboldu. 19 Haziran'da yapılan aramalarda Elif Önal ve Cemre Önal'ın cesetlerine ulaşıldı. 5 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları ise sürüyordu.

İŞ MAKİNALARI DEVREYE GİRDİ

Akıntıya kapılarak kaybolan ve 11 gündür arama çalışmalarının sürdüğü derede dün Sabahsaatlerinde Özel İdareye ait iş makinelerı suyun akıntı yönünü değiştirip setler oluşturdu. afad, yakınları ve vatandaşların arama çalışmaları sırasında da bugün minik Miraç'ın cesedine ulaşıldı. Yakınları ve yetkililer tarafından minik Miraç'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.