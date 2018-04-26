Hakkari'deki çatışmada PKK'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü

Açıklamada şöyle denildi:

"26.04.2018 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1´i ölü, 1´i ağır yaralı olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirilmiştir. Arazinin sarp ve engebeli olmasından yararlanarak kaçmaya çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu ise F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları arasında örgütün Ördekli bölge sorumlusu 'Şahan' kod adlı Menderes Demir´in de olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."