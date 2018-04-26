Hakkari'deki çatışmada PKK'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü
Hakkari Valiliğinden, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin yaralı yakalandığı çatışma ile ilgili açıklama yapıldı. Valilik, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütünün sözde Ördekli bölge sorumlusu 'Şahan' kod adlı Menderes Demir olduğu belirtildi.
- DHA
Açıklamada şöyle denildi:
"26.04.2018 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1´i ölü, 1´i ağır yaralı olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirilmiştir. Arazinin sarp ve engebeli olmasından yararlanarak kaçmaya çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu ise F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları arasında örgütün Ördekli bölge sorumlusu 'Şahan' kod adlı Menderes Demir´in de olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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