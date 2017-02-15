Hakkari'deki hava kirliliği vatandaşları korkuttu

İngiliz Guardian Gazetesinin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) verilerinde çapı 2.5 mikron ve altında olan partikül madde hesabına dayanarak hazırlanan raporda, Hakkari’nin Avrupa’da havası en kirli olan şehirler arasında yer alması vatandaşları tedirgin etti. Raporun yayınlanmasının ardından İHA muhabirine konuşan Musa Ertuş isimli vatandaş, Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı ölçümlerin tamamıyla doğruyu gösterdiğini söyledi. Ertuş, “Hakkarili bir vatandaş olarak şunu söyleyebilirim; Dört bir yanımız dağlarla çevrili. Zor ve çetin bir kış dönemi yaşıyoruz. Hava kirliliğimizin neden olduğu tek gerçek, kalitesiz kömür kullanımıdır. Bu hava kirliliği astım ve kanser gibi hastalıklara neden oluyor. Sabahları kentin seması dumanla kaplanıyor. Bu sorunun çözülmesi için yetkililerin önlem alması gerekiyor. Kalitesiz kömürler yasaklanmalı, bacalara ise filtre takılmalıdır” dedi.

Hakkari için doğalgaz ihalesinin yapıldığını anımsatan Ertuş, “İnşallah doğalgaz Hakkari’ye gelir ve bu kirli havadan kurtuluruz. 21. yüzyılda halen doğalgaz kentimize gelmemiş. Bu da büyük bir eksiklik. Çevre ülkelerimiz ve illerimiz doğalgazdan yararlanırken, bize halen uğramadı” diye konuştu.

Kahvehane işleten Naci Yılmaz isimli vatandaş ise Hakkari’deki hava kirliliği nedeninin doğalgaz eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Yılmaz, “İstatistikler bizde korku ve paniğe neden oldu. Hakkari’de kalorifer ve sobalarla ısınıyoruz. Doğalgaz ihalesinin yapılacağı hep söyleniyor, ama halen bir girişim olmadı. Şehrin seması dumandan dolayı kara bir bulutla örtülüyor. Dolayısıyla bunun hepsi hastalıktır. Yetkililerden doğalgaz istiyoruz. Tabi bu kirli hava için tedbir almalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yetkililer ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.