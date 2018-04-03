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Hakkari’nin Çukurca ilçesinde halaylı kermes

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde düzenlenen kermeste emniyet mensupları yöresel kıyafetli ilçe sakinleri ile canlı müzik eşliğinde polislerle kol kola girerek halay çekti.

  • İHA
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Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesi Adnan Bahat Lisesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu kermese Kaymakam ve Belediye Başkanı Temel Ayca, eşi Nazlı Gökçen Ayca, İlçe Emniyet  Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, İlçe Müftüsü Murat Karayiğit, ilçe sakinleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kermeste protokol üyelerinin öğrencilerin hazırladığı yemekler ikram edildi. Çalınan canlı müzik eşliğinde emniyet mensupları vatandaşlarla halay çekti.

 

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