Hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Aydın'da, çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında kısa bir kovalamaca yaşandı.
Dört yol mevkisinde durdurulan otomobildeki Gül H'nin (31) çeşitli hırsızlık olaylarından arandığı ayrıca hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Gül H. sağlık kontrolü için Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.
Kucağında çocuk bulunan Gül H, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.
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