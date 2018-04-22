Haklarında gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelisi karı koca, Tekirdağ'da yol kontrolünde yakalandı
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen karı koca, Tekirdağ'da yol kontrolünde yakalandı.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen F.Y. ve eşi E.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Tekirdağ - Malkara yolu uygulama noktasında kontrollerini sürdüren Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Şüphelilerin kimlik sorgusunda terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandıklarını tespit eden ekipler, F.Y. ve E.Y'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.