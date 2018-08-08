Hakurk ve Zap'a düzenlenen hava harekatıyla teröristlerin silah mevzii ve mühimmat depoları imha edildi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.