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Hakurk ve Zap'a düzenlenen hava harekatıyla teröristlerin silah mevzii ve mühimmat depoları imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

 
 
 

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