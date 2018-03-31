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Hakurk'ta düzenlenen terör operasyonunda 68 terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk'ta düzenlenen terör operasyonunda 68 terörist etkisiz hale getirildi

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TSK: Komandolar Hakurk’u temizlemeye devam ediyor… Şu ana kadar 68 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda 8 adet sığınak daha imha edilmiştir. 10 Mart 2018’den bugüne kadar bölgede imha edilen sığınak ve barınak sayısı 67’ye ulaşmıştır.

Sığınaklarda muhtelif ağır ve hafif silahlar ile bunlara ait mühimmat, EYP ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Son tespit edilen sığınakta teröristlerin yemek hazırlıkları yaparken bırakıp kaçtıkları anlaşılmıştır.

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