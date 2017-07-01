Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Halat çekme yarışı sonrası çıkan kavgada çok sayıda kadın baygınlık geçirdi

Akçakoca’da 1 Temmuz kabotaj bayramında kavga çıktı, çok sayıda kadın baygınlık geçirdi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca balıkçı barınağında 1 Temmuz Kabotaj bayramı kutlama sırasında yapılan etkinlikler arasında halat çekme yarışları yapıldı. 2 grup arasında yapılan halat çekme yarışları sonrası kaybeden grup ile kazanan grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu olaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga sırasında kavga eden gençlerin anneleri olay yerinde baygınlık geçirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var

Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA