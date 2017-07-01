Halat çekme yarışı sonrası çıkan kavgada çok sayıda kadın baygınlık geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca balıkçı barınağında 1 Temmuz Kabotaj bayramı kutlama sırasında yapılan etkinlikler arasında halat çekme yarışları yapıldı. 2 grup arasında yapılan halat çekme yarışları sonrası kaybeden grup ile kazanan grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu olaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga sırasında kavga eden gençlerin anneleri olay yerinde baygınlık geçirdi.