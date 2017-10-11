Hale Soygazi kimdir? Eski eşi Ahmet Özhan’dan Murat Şar açıklaması

Hale Soygazi kimdir? Hale Soygazi hakkında merak edilenler ve Hale Soygazi hakkında ortaya atılan son iddialar gündem konusu olmaya devam ediyor. Yeşilçam’a bir dönem damgasını vuran aktris Hale Soygazi hakkında eski eşi Ahmet Özhan önemli açıklamalarda bulundu. Murat Şar evlatlık iddiası ile ilgili sorulan sorulara açıklık getiren Ahmet Özhan neler söyledi? İşte, Hale Soygazi kimdir ve Hale Soygazi son durum hakkında merak edilenler.

AHMET ÖZHAN’DAN SON AÇIKLAMA

Televizyon programında 40 yaşında olduğunu söyleyen Murat, annesi Hale Soygazi'nin kendini bir günlükken evlatlık verdiğini söyledi. Hale Soygazi bu konuyla ilgili dava açacağını söylese de merak edilen o dönemde evli olduğu Ahmet Özhan'ın ne dediğiydi.

Ahmet Özhan Kanal D'de katıldığı bir canlı yayın programında ilk kez açıklama yaptı. Bu konulardan her zaman uzak olduğunu belirten Ahmet Özhan, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi.

Eski eşinin bir hamilelik belirtisi göstermediğini dile getiren Ahmet Özhan, "Şaşkınlık içerisindeyim. Hukuki ve bilimsel profil itibariyle de hiçbir şekilde sonuca varılamayacak bir iddia. O yüzden bunun bir an önce ortadan kalkmasında fayda var" ifadelerini kullandı.

HALE SOYGAZİ İSYAN ETTİ

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu 'Artık Susma' programında Murat Şar adlı kişinin kayıp annesi olduğu ima edilen Hale Soygazi, sessizliğini bozdu. Söz konusu iddiaların reyting uğruna yapıldığını ifade eden usta sanatçı, "Saldırı boyutuna varan bu kampanya sürerse yasal süreci başlatacağım" dedikten sonra İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’na giderek, programın sunucuları, yapımcılar ve Murat Şar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yapılanın akla uygun bir şey olmadığını vurgulayan Hale Soygazi, "Bugün burada avukatlarımla savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ben o şahsı DNA tesitine davet ediyorum, hakkını neden programda arıyorsun neden bunca sene bekledin? Tabii bu işlerde reyting ve paralar dönüyor" dedi.

HALE SOYGAZİ KİMDİR?



Türk sinemasının önemli aktrislerinden biri olan Hale Soygazi, oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol almıştır. Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nce iki kez en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Genelliklegüçlü ve ayakları üstünde duran kadın rollerini canlandırmıştır. Vurun Kahpeye, Maden, Bir Yudum Sevgi, Kadının Adı Yok, Usta Beni Öldürsene ve Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri isimli filmleriyle hafızalara kazınmıştır.



Hale Soygazi, 6 Mayıs 1950 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Erenköy Kız Lisesi‘nde öğrenim gördü. Fransız Filolojisi bölümünde eğitim almak için üniversiteye kaydoldu. Ancak henüz ikinci sınıftayken okulu bırakıp mankenlik kursuna katılmak için İsviçre‘ye gitti.





Türkiye‘ye döndükten sonra manken ve fotomodel olarak çalışmaya başladı. 1973 yılında Saklambaç Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması‘na katılarak birinci oldu. Daha sonra Avrupa Güzeli seçildi.



İlk filmi Natuk Baytan‘ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, başrollerini Kadir İnanır‘la paylaştığı Ölüme Koşanlar isimli yapımdı. Ardından Mahkum, Fatihin Fedaisi Kara Murat, Bir Garip Yolcu ve Vurun Kahpeye isimli filmlerde rol aldı.



1978 yılında Yavuz Özkan‘ın yönetmenliğini yaptığı, Cüneyt Arkın ve Tarık Akan‘ın da bulunduğu Maden isimli filmde canlandırdığı karakterle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.



Soygazi bir dönem müzikle de yakından ilgilendi. Fakat bu süreç uzun ömürlü olmadı. 1984 yılına kadar bir yapımda yer almayan Soygazi sinemaya oldukça güçlü bir şekilde geri döndü. Atıf Yılmaz‘ın yönetmenliğini yaptığı ''Bir Yudum Sevgi'' adlı film Hale Soygazi'ye ikinci kez Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı.



Bu filmi Bir Yudum Cennet ve Kadının Adı Yok adlı yapımlar izledi. 1997 yılında izleyiciyle buluşan, yönetmenliğini Barış Pirhasan‘ın yaptığı Usta Beni Öldürsene ise çeşitli festivallerden farklı dallarda 5 ödül aldı.



Soygazi, tiyatroyla da yakından ilgilendi. 2001 yılında ilk kez Küçük Prens adlı oyunda sahneye çıktı. 2004‘deki 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Şener Şen‘le birlikte Yaşam Boyu Onur Ödülü‘nün sahibi oldu. Daha sonra Sil Baştan isimli dizide Ceyda Düvenci ve Özlem Tekin‘le kamera karşına geçti. 2011 yılında Kuzey Güney adlı dizi filmde rol almaya başladı.



Evlilikleri:



1.evliliği: 1976 yılında Ahmet Özhan ile evlendi, 1985 yılında boşandı.



2.evliliği: Yönetmen Barış Pirhasan’la uzun süreli bir ilişki yaşadı.



3.evliliği: 2006 yılında Türkiye’nin önemli filologlarından Murat Belge ile evlendi.



Filmleri



2007 - Geçerken Uğradım (Kısa Film)



2006 - Ayın Yıldızı



1997 - Bir Umut



1996 - Usta Beni Öldürsene



1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey



1992 - Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri



1990 - Bekle Dedim Gölgeye



1989 - Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal



1989 - Cahide



1987 - Kadının Adı Yok (Işık)



1985 - Bir Avuç Cennet (Emine)



1984 - Bir Yudum Sevgi (Aygül)



1978 - Maden



1977 - Kördüğüm



1977 - Sevgili Dayım



1976 - Süt Kardeşler (Bihter)



1975 - Nereden Çıktı Bu Velet



1975 - Adamını Bul



1975 - Gece Kuşu Zehra



1975 - Bak Yeşil Yeşil (Neşe)



1975 - Küçük Bey (Hülya)



1974 - Mirasyediler



1974 - Kanlı Deniz (Meryem)



1974 - Unutma Beni



1974 - Ceza Alev



1974 - Unutama Beni



1974 - Gariban



1973 - Aşk Mahkumu



1973 - Kabadayının Sonu



1973 - Ölüme Koşanlar



1973 - Şüphe



1973 - Tatlım



1973 - Aşkımla Oynama



1973 - Bataklık Bülbülü



1973 - Arap Abdo



1973 - Vurun Kahpeye (Aliye)



1973 - Oh Olsun



1973 - Sevilmek İstiyorum (Hale)



1973 - Bir demet menekşe (Nesrin)



1973 - Çocuğumu İstiyorum (Selma)



1972 - Mahkum



1972 - Bir Garip Yolcu



1972 - Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü (Ayşe)



1972 - İtham Ediyorum (Selma)



1972 - Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi (Angela-Zeynep)



Dizileri



2015 - Kaderimin Yazıldığı Gün



2011-2013 - Kuzey Güney



2004 - Sil Baştan



2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?



2008 - Arka Sokaklar (Konuk Oyuncu)



Tiyatro



2001 - Küçük Prens - Yazar, Antoine Saint Exupery - Tiyatro Diyez



2003 - Özel Bir Gün - Ettore Scola - Tiyatro Diyez