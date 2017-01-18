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Halep'e 6 TIR yardım malzemesi gönderildi

Nevşehir'de Halep için yürütülen kampanyada toplanan yardım malzemelerini taşıyan 6 TIR Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı

  • İHA
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Nevşehir Valiliğince Halepliler için düzenlenen kampanya kapsamında, Kızılay Nevşehir Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri Nevşehir İnsani Yardım Derneğince temin edilen gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan 6 yardım tırı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gönderildi.

İnsani yardım tırlarını uğurlamak amacıyla Borsa Kavşağı'ndaki yardım toplama merkezinde tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Yardımcısı Hasan Kayhan, Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de yaklaşık 6 yıldır devam eden savaş nedeniyle sivil halkın büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, savaş mağdurlarına yönelik yardım kampanyalarının devam edeceğini dile getirdi.

Mazlum halkın yanında yer almanın insanlık görevi olduğunu ifade eden Kayhan, Nevşehir ili genelinde sürdürülen yardım kampanyasına destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Kayhan, "Yardım kampanyaları düzenleyerek, sınırın diğer tarafında yaşam mücadelesi veren çocuk, kadın, yaşlı tüm insanlara kardeşlik elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Onların yarasına ilaç , derdine derman olabiliyorsak ne mutlu." diye konuştu.

İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından dua edilmesinin ardından yardım malzemesi yüklü tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Seyit İnce, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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