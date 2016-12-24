"Halepliler üþümesin" diye elbise topluyorlar

NASA: Dünya'ya bir göktaþý çarpmasýna karþýn tamamen hazýrlýksýz durumdayýz

NASA’nýn Goddard Uzay Uçuþ Merkezi’nden Joseph Nuth San Francisco’daki Amerikan Jeofizik Birliði’nin yýllýk toplantýsýnda þöyle konuþtu: "Temel olarak en büyük sorun, þu anda bu konuda yapabileceðimiz pek bir þeyin olmamasý."