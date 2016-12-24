Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

"Halepliler üþümesin" diye elbise topluyorlar

AK Parti Karatay Teþkilatý Gençlik Kollarý tarafýndan, kýþ þartlarýnda zor durumda kalan Halepliler için baþlatýlan 'Üþümesin Kardeþliðimiz Giysi Kumbarasý' projesi kapsamýnda giysiler toplanýyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Karatay Teþkilatý Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Zeren, Aziziye Camisi önünde yaptýðý açýklamada, Suriyeli mazlumlarýn zor þartlar altýnda yaþam mücadelesi verdiðine iþaret etti.

Projenin bu yýl üçüncüsünü düzenlediklerini anýmsatan Zeren, hayýrseverler ile ihtiyaç sahibi kiþiler arasýnda köprü kurmayý hedeflediklerini dile getirdi.

Zeren, kentin iþlek noktalarýna "giysi kumbaralarý" koyduklarýný, yardýmseverlerin kullanmadýklarý giysileri bu elbise dolaplarýna býrakmasýný beklediklerini ifade ederek, þöyle konuþtu:

"Toplayacaðýmýz kýyafetleri mazlumlara göndereceðiz. Her gün bu kumbaralardaki kýyafetleri toplayarak bakým ve tasniflerini yaparak ihtiyaç sahiplerine vereceðiz. Sað elin verdiðini sol el görmüyor. Bu kumbarada kardeþlik ve samimiyet biriktiriyoruz."

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Sorgun da yeni aldýðý montu giysi kumbarasýna býraktý.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye Anayasa tokadý

MHP Lideri Bahçeli"den CHP"ye Anayasa tokadý

Donmak üzere olan kuðu kurtarýldý

Donmak üzere olan kuðu kurtarýldý

Batý Þžeria'da Ýsrail'e karþý gösteri

Batý Þžeria'da Ýsrail'e karþý gösteri

Türk kullanýcýlara özel emoji

Türk kullanýcýlara özel emoji

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA