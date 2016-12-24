"Halepliler üþümesin" diye elbise topluyorlar
AK Parti Karatay Teþkilatý Gençlik Kollarý tarafýndan, kýþ þartlarýnda zor durumda kalan Halepliler için baþlatýlan 'Üþümesin Kardeþliðimiz Giysi Kumbarasý' projesi kapsamýnda giysiler toplanýyor.
- AA
AK Parti Karatay Teþkilatý Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Zeren, Aziziye Camisi önünde yaptýðý açýklamada, Suriyeli mazlumlarýn zor þartlar altýnda yaþam mücadelesi verdiðine iþaret etti.
Projenin bu yýl üçüncüsünü düzenlediklerini anýmsatan Zeren, hayýrseverler ile ihtiyaç sahibi kiþiler arasýnda köprü kurmayý hedeflediklerini dile getirdi.
Zeren, kentin iþlek noktalarýna "giysi kumbaralarý" koyduklarýný, yardýmseverlerin kullanmadýklarý giysileri bu elbise dolaplarýna býrakmasýný beklediklerini ifade ederek, þöyle konuþtu:
"Toplayacaðýmýz kýyafetleri mazlumlara göndereceðiz. Her gün bu kumbaralardaki kýyafetleri toplayarak bakým ve tasniflerini yaparak ihtiyaç sahiplerine vereceðiz. Sað elin verdiðini sol el görmüyor. Bu kumbarada kardeþlik ve samimiyet biriktiriyoruz."
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Sorgun da yeni aldýðý montu giysi kumbarasýna býraktý.
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