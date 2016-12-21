Halep'te bekletilen konvoy 24 saat sonra yola çýktý

Halep'te rejim güçlerinin Raþidin'deki kontrol noktasýnda 24 saattir tuttuðu 700 özel araç ve 20 otobüs, muhaliflerin kontrolündeki batý Halep kýrsalýna hareket etti.

Buna karþýlýk, muhaliflerin kuþatmasýnda bulunan Ýdlib'in Fua ve Keferya beldelerinden 4 otobüslük bir konvoy yola çýktý. Rejim yanlýsý yabancý teröristlerin kontrolündeki iki beldeden çýkanlar, rejimin hakimiyetindeki Halep kent merkezinin batýsýna ilerliyor.

Akþam saatlerinde rejim ve muhaliflerin kuþatmasýnda olan bölgelerden eþ zamanlý tahliyelerin sürmesi bekleniyor.

Ateþkes ve tahliyeler, Rusya ile Türkiye'nin arabuluculuðunda gerçekleþmiþti. Ýki ülke ayný zamanda mutabakatýn garantörü durumunda.

Doðu Halep'ten siviller ve muhalifleri tahliye eden ilk konvoy 15 Aralýk'ta yola çýkmýþ, son konvoyun hareketine kadar çýkarýlan Haleplilerin sayýsý 40 bine yaklaþmýþtý. Bölgeden ayrýlan sivil ve muhalif savaþçýlar, Türkiye sýnýrýnda muhaliflerin kontrolündeki Ýdlib'e nakledilmiþti.

Halihazýrda doðu Halep'te kalan son gruplarýn çýkartýlmasý için hazýrlýklar tamamlanýyor.

Mutabakata göre, doðu Halep'teki süreç tamamlandýðýnda, Þam'da rejim güçlerinin kuþatmasýndaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden tahliyeler baþlayacak. Ýki bölgeden bin 500 kiþinin Ýdlib'e nakledilmesi öngörülüyor.

Ýranlý General Seyid Cevad komutasýndaki rejim yanlýsý terör gruplarý, geçen Perþembe ve Cuma günü, doðu Halep'ten rejim bölgesine giden tahliye konvoylarýna saldýrmýþ, toplam 18 sivili öldürmüþtü. Ateþkes ve tahliyelere baþýndan beri karþý çýkarak savaþ suçlarý iþleyen gruplar, Fua ve Kefreya'dan da tahliyelere izin verilmesi þartýný ileri sürmüþtü.