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Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak kaymakam atandı

ŞANLIURFA'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak Kaymakam Şeref Albayrak vekaleten görevlendirildi.

  • ŞANLIURFA (DHA)
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Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK terör örgütü soruşturması kapsamında 2 Aralıkta gözaltına alınan DBP'li Halfeti Belediye Eş Başkanı Mustafa Bayram'ın &lsquo;terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanmasının ardından, yernine ilçeye yeni atanan Kaymakam Şeref Albayrak atandı. Kaymakam Albayrak'ın görevine bugün itibariyle başladığı bildirildi.

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