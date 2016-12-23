Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak kaymakam atandı
ŞANLIURFA'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak Kaymakam Şeref Albayrak vekaleten görevlendirildi.
- ŞANLIURFA (DHA)
Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK terör örgütü soruşturması kapsamında 2 Aralıkta gözaltına alınan DBP'li Halfeti Belediye Eş Başkanı Mustafa Bayram'ın ‘terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanmasının ardından, yernine ilçeye yeni atanan Kaymakam Şeref Albayrak atandı. Kaymakam Albayrak'ın görevine bugün itibariyle başladığı bildirildi.
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