Halının altına gizlenmiş uyuşturucu şaşkına çevirdi

Yüksekova Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde ticaretin önlenebilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda; 9.09.2017 tarihinde saat 16:00 sıralarında Hakkari Van istikametine seyir halinde gitmekte olan bir kargo aracı durdurularak, kargo paketleri üzerinde narkotik köpeği marifeti ile yapılan önemi aramasında, narkotik köpeğinin içerisinde üç adet halı bundan kargo paketine tepki vermesi üzerine , içerisinde üç parça halı bulunan kargo paketi muhafaza altına alınmış, halıların taban yüzeyi falçata ile kesildiğinde halıların taban bölümünün halıfleks ile dikilerek gizli bir ara bölmenin yapıldığı, bu bölmede arama neticesinde 43 parça halinde 14.795 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, bahse konu olay ile ilgili olarak kargo çalışanı H.K ve E.D gözaltına alınmış olup olay hakkında adli tahkikat devam etmektedir.