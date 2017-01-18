Halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü

Mısırın patlama anını saniyede 30.000 kare hızla izleyin

Havaya uçan mısırların açılmasını görmek büyük bir keyif veriyor. Eğer bunun keyifli olduğunu Mısırların patlamasını izlemenin ne kadar keyifli olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. düşünüyorsanız sizleri yavaş çekim olan bu videoyu izlemeye davet ediyoruz.