Haliç Köprüsü'nde feci kaza

Haliç Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında iki aylık hamile olduğu öğrenilen kadın yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirnekapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA'nın haberine göre kaza, Haliç Köprüsü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ani şerit değiştirerek süratli seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile aynı istikamette ilerleyen Halil K. idaresindeki araç arkadan çarptı. Bariyerlere çarpan otomobilde bulunan ve iki aylık hamile olduğu öğrenilen bir kadın yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın araçta bulunan arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.