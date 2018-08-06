Haliç Köprüsü’ndeki çalışmalar sona erdi
Haliç Köprüsü’nde bakım ve onarım çalışmaları sona erdi, Köprü trafiğe açıldı.
- İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü metrobüs yolunda iki gece önce asfalt yenileme çalışması başlatılmıştı. Bu kapsamda yaklaşık iki gün süren çalışmaların ardından, sabah 05.00 saatlerinde ekipler işlemlerini bitirerek kapalı yolları trafiğe açtı. Köprüde D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikametinde asfalt yenileme çalışmaları sona erdi.
Yolun kapatılması ile birlikte yoğun trafiğin yaşandığı bölgede, köprünün açılması trafiği rahatlattı.
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