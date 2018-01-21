Halisdemir’e Mektuplar tek kitapta

FETÖ’nün darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir’in adının yaşatılması için 15 Temmuz Diriliş Derneği tarafından ülke genelinde mektup yarışması düzenlenerek oluşturulan ‘Ömer Halisdemir’e Mektuplar’ kitabı tanıtıldı.

81 İLE DAĞITIMI YAPILACAK

Dernek Başkanı Ömer Tokgöz, 15 Temmuz destanının kahramanı Ömer Halisdemir’in unutturulmaması, geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz gecesi, millet olarak büyük bir badire atlatıldığını dile getiren Tokgöz “Bu gecenin en önemli kahramanı Ömer Halisdemir’in cesaretini unutmamak ve unutturmamak için bu projeyi hayata geçirdik” dedi. Tokgöz, projenin hazırlanmasında en büyük paya, yurdun dört bir yanından şehit Halisdemir için mektup gönderen öğrencilerin sahip olduğuna işaret ederek “Kitabın, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve tüm kurumlar ile halk kütüphaneleri başta olmak üzere 81 ile dağıtımı yapılacak. Gelecek nesillerimiz de 15 Temmuz’u, o gecenin kahramanı Ömer Halisdemir’i görerek, o gururla yaşayacak. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın” diye konuştu.