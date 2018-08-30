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Halisdemir'in ailesinden açıklama: Ömer Halisdemir'in fotoğrafı reklam malzemesi değildir

15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in fotoğrafının Urfa’da özel bir eğitim kursunun reklam malzemesi olarak kullanılmasına ailesi tepki gösterdi.

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Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, sosyal medya hesabından, 'Halisdemir Ailesi’nden Kamuoyu Açıklaması' başlığı ile şu ifadeleri kullandı: 
 
“Şehit Ömer Halisdemir’in adı savunma sanayisinden, kara, deniz ve hava lojistik hizmetlerine, medya yayıncılığından finansal hizmetlere, bilimsel ve sınai incelemeden, eğitim öğretim alanına, hukuki hizmetlerden mühendislik hizmetlerine, tıbbi alandan enerjiye kadar birçok sektörde şehidin ismi üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kötü niyetli kişilere engel olmak amacıyla tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumunun Ömer Halisdemir’in adını tescillemesiyle artık şehidimiz üzerinden kötü niyetle maddi kazanç elde etmek isteyenler için hukuki ve cezai yaptırımlar söz konusu olacaktır. Devletimiz şehidine sahip çıkmış, ailesini ve ismini bu tescil ile koruma altına almıştır.”
 
Öte yandan Urfa’da Ömer Halisdemir’in fotoğrafını reklam malzemesi yapan özel bir eğitim kursunun ilgili de yasal işlem başladığı belirtildi.
 

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