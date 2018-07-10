Halk otobüsünde dehşet anları... Hareket halindeki otobüste yolcu-şoför kavgası

Yolcuya karşılık vermek için şoförün yerinden kalkması üzerine araç kendi kendine yol almaya başladı.

Araç içinde kavga sürerken, yolculardan biri otobüsü durdurmayı başardı.

Otobüsteki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, yolcu ile şoförün kavga anı, aracın kendi kendine ilerleyişi ve başka bir yolcunun otobüsü durdurma anları yer aldı.