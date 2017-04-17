Halk oylamasında Sincik ilçesi şampiyonluğu Harran’a kaptırdı

İlk defa halkın oylarıyla yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 95.7'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinden daha fazla destek veren Sincik ilçesi bir rekora imza atmıştı. Sincik halkı 2010 referandumunda yüzde 97.73, 2011 genel seçimlerinde yüzde 92.5, 2015 genel seçimlerinde ise yüzde 96 oy oranı ile ilçeler bazında AK Parti'ye en çok oy veren ilçe olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği Sincik ilçesinde vatandaşlar referandum günü yine şampiyon olacaklarını söylediler ancak bu kez şampiyonluğu çok az farkla Harran’a kaptırdılar. Sincik ilçesi referandumda yüzde 96.3 ile ‘evet’ derken, Harran ise yüzde 96.8 ile ‘evet’ dedi.

Referandum sandıklarının açılmasıyla resmi olmayan sonuçlar açıklandığı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut’u arayarak oy oranından dolayı teşekkür etti. Başkan Korkut bunu sosyal medya hesabından duyurdu.