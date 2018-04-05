Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Halka arzı gerçekleşen Spotify, Twitter ve Snapchat'i geride bıraktı

Spotify'ın uzun süredir beklenen halka arzı gerçekleşti. Spotify hisselerine olan ilgi beklenenin üzerinde olunca açılış fiyatı belirlenenin %26 üzerinde oldu.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uzun süredir beklenen olay gerçekleşti ve geçtiğimiz salı günü dünyanın en popüler dijital müzik servisi Spotify halka açıldı. New York Menkul Kıymetler Borsası'nın (NYSE) Spotify hisseleri için 132 dolarlık referans fiyat belirlemesine karşın hisseler 165,90 dolardan açılışı yaptı ve günü 149 dolarlık fiyattan kapattı.
 
Daha halka açıldığı ilk gün 26,5 milyar dolarlık değere ulaşmayı başaran Spotify, bu başarı ile Snapchat ve Twitter gibi sosyal medya devlerini de arkasında bırakmış oldu. Spotify’ın halka arzının gerçekleştiği ilk gün sonunda toplam 30 milyon hisse el değiştirmiş durumdaydı.
 
Spotify, New York Borsası’ndaki ilk gün performansıyla en iyi halka arz gerçekleştiren 10 teknoloji şirketinden biri olmayı da başardı. Analistlere göre Spotify’ın Facebook ve Alibaba ile yarışan ilk gün performansı, diğer teknoloji şirketlerini de halka arz konusunda cesaretlendiriyor.
 
 
Geleneksel halka arz yöntemi, şirketin yeni hisse senetlerini piyasaya sürmesi olsa da Spotify, bu yöntemi kullanmadı ve bunun yerine ilk yatırımcılarının elinde bulunan hisse senetlerini sattı. Bu yöntem, şirketin banka garantisi olmadan doğrudan yatırımcılara hisse senedi satmasını mümkün kılarken ayrıca ilk yatırımcıların da eline nakit geçmesini sağladı.
 
(Webtekno)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu 'Durmayacağız'!

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu 'Durmayacağız'!

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Gerçek Sadettin Köpek Kimdir? Sadettin Köpek gerçekte nasıl öldü

Gerçek Sadettin Köpek Kimdir? Sadettin Köpek gerçekte nasıl öldü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA