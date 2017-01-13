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Halka göre istikrar yeni sistemde

ORC araştırma şirketi tarafından 36 ilde 10-11Ocak 2017 tarihleri arasında toplam 2 bin 340 kişi ile yapılan kamuoyu araştırmasında yeni anayasa, cumhurbaşkanlığı sistemi, partilerin oy oranları ve liderlerin güvenirliği konularında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

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“Bazı kesimler, TBMM’den referandum kararı çıkması durumunda ülkede kaos ve iç savaş olabileceği ifade etmektedir. Siz iç savaş korkusu ve endişesi taşıyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine ise halkın yüzde 83.9’si ‘Hayır’ yanıtını verdiği görüldü. 

AK PARTİ YÜZDE 53

Aynı şekilde, “İçeriğinde Cumhurbaşkanlığı Sisteminin de yer aldığı anayasa değişikliği referanduma giderse tercihiniz ne yönde olur” sorusuna da halkın yüzde 62’si ‘Evet oyu veririm’ cevabında bulundu. “Bu pazar genel seçim yapılacak olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda seçmenin yüzde 53’ü AK Parti, yüzde 23.6’sı CHP, yüzde 15.8’i MHP yanıtını verdi. HDP’nin oyunun yüzde 6.5’e düştüğü görüldü.  

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